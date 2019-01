Skipaði stjörnum Chelsea að beygja sig niður – Stuðningsmenn sáu ekki vítakeppnina

Chelsea vann góðan sigur í enska deildarbikarnum í gær er liðið mætti Tottenham á Stamford Bridge.

Chelsea hafði betur 2-1 í venjulegum leiktíma og þurftu úrslitin að ráðast í vítaspyrnukeppni.

Tottenham vann fyrri leik liðanna í undanúrslitunum 1-0 og var því jafnt eftir tvo leiki, 2-2.

Það var erfitt fyrir suma stuðningsmenn að sjá vítaspyrnukeppnina vegna leikmanna og starfsmanna Chelsea.

Gianfranco Zola, aðstoðarþjálfari Chelsea, tók eftir því og sagði stjörnum liðsins að beygja sig niður svo aðdáendur gætu séð hvað væri að gerast.

Virkilega vel gert og tókst það að lokum.

Gianfranco Zola telling the Chelsea bench to crouch down so fans can watch the penalty shoot-out 👏 pic.twitter.com/gRZjYcNP6x

