Monaco búið að losa sig við Henry – Maðurinn sem var rekinn tekur aftur við

Það er búið að reka Thierry Henry frá Monaco en þetta segir virti blaðamaðurinn David Ornstein.

Ornstein starfar fyrir the BBC en fyrr í kvöld var gefið út að Henry myndi ekki stýra liðinu í næsta leik.

Talað var um að Henry yrði leystur undan störfum um tíma á meðan ákvörðun varðandi framtíð hans verður tekin.

Ornstein fullyrðir það þó að Henry sé búinn að kveðja og mun ekki stýra liðinu áfram.

Henry var við stjórnvölin í 20 leikjum en undir hans stjórn vann liðið aðeins fjóra leiki sem er hræðilegur árangur.

Ornstein segir þá enn fremur að Leonardo Jardim muni taka við en hann var einmitt rekinn á síðasta ári og tók Henry við.

Hann mun þó snúa aftur til félagsins sem situr í 19. sæti frönsku úrvalsdeildarinnar.

Thierry Henry’s suspension as Monaco coach pending a final decision is merely procedural – he has been sacked and has left the club. A statement is expected from Henry in due course. His predecessor Leonardo Jardim is set to return – hearing deal has already been done #ASMonaco

— David Ornstein (@bbcsport_david) 24 January 2019