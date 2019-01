Henry settur í bann hjá Monaco og verður líklega rekinn

Monaco í frönsku úrvalsdeildinni hefur sett Thierry Henry, stjóra liðins, í bann á meðan ákvörðun er tekin um hans framtíð.

Henry tók aðeins við Monaco á síðasta ári en Leonardo Jardim var þá rekinn eftir mjög slæmt gengi.

Gengið hefur ekki batnað undir stjórn Henry og situr Monaco í 19. sæti frönsku deildarinnar.

Henry lét ófögur ummæli falla um leikmann Strasbourg um helgina en hann missti stjórn á skapi sínu á hliðarlínunni.

Franck Passi mun stýra liði Monaco á föstudaginn en óvíst er hvort Henry fái annan séns hjá félaginu.

Henry hefur stýrt Monaco í 20 leikjum en undir hans leiðsögn hefur félagið aðeins unnið fjóra af þeim.

