Zlatan ráðleggur Kane að fara frá Spurs: ,,Öðruvísi að gera hlutina fyrir stórlið“

Zlatan Ibrahimovic framherji LA Galaxy telur að Harry Kane, sóknarmaður Tottenham þurfi að fara að skipta um lið. Hann þurfi að gera hlutina hjá stórliði og vinna titla.

Kane hefur raðað inn mörkum fyrir Tottenham síðustu ár án þess að ná að vinna titla með liðinu.

Real Madrid og fleiri stórlið hafa horft til hans en Tottenham hefur ekki haft neinn áhuga á að selja sinn besta mann.

,,Að spila fyrir stórlið er annað en að spila fyrir, með allri virðingu fyrir Tottenham, sem bara venjulegt félag,“ sagði Zlatan.

,,Hann getur gert þetta hjá stórliði, hann þarf bara að taka það skref. Fólk man eftir þér fyrir hlutina sem þú vinnur á ferlinum.“

,,Ef hann vill vinna hluti á ferlinum, þá þarf hann að fara.“

Zlatan Ibrahimovic on Harry Kane: „Playing in a big club is different from playing in… with all respect to Tottenham, a ‘normal’ club. He can make it. He just needs to make the move, and people will remember you for what you win.“

„So if he wants to win, he needs to change.“ pic.twitter.com/YpXa0v2zKL

— Squawka News (@SquawkaNews) January 23, 2019