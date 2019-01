Talið að búið að sé að finna brak úr vélinni: Lögreglan telur upp fjórar mögulegar aðstæður

Leiti að flugvélinni sem Emiliano Sala framherji Cardiff City fór um borð í hefur ekki borið neinn árangur hingað til.

Lögregla telur sig þó hafa fundið brak úr vélinni í sjónum en það hefur ekki fengið staðfest.

Ekkert hefur spurst til vélarinnar eða þeirra sem voru um borð í vélini, Sala var á leið frá Nantes til Cardiff.

Þetta er vélin sem Sala var um borð í: Bókaði flugið sjálfur – Furðuleg ákvörðun segir flugmaður

Sala varð um helgina liðsfélagi Arons Einars Gunnarssonar hjá Cardiff, félagið keypti hann frá Nantes í Frakklandi. Hjá Nantes er Kolbeinn Sigþórsson.

Vélin var á leið fá Nantes í Frakklandi til Cardiff. Cardiff var að kaupa Sala frá Nantes en hann var í Frakklandi að kveðja gamla vini. Sala var í vélinni ásamt flugmanni hennar. Cardiff hafði boðist að bóka flugvél fyrir Sala sem kaus að gera það sjálfur.

Vélin týndist við Casquets á leið sinni en það var um klukkan 20:30 á sunnudag, flugumferðarstjórar tóku þá eftir því að vélin hvarf skyndilega af ratsjá sem þeir fylgjast með. Talið er að Sala og flugmaðurinn séu látnir.

Lögregla heldur þó enn í vonina og útilokar ekki að Sala og flugmaðurinn hafi komið sér í björgunarbát eða um borð í annað skip.

1/2

1.30pm update.

280sq. miles of our targeted search pattern using multiple aircraft from the Channel Islands, France and U.K. has been completed over the last five hours.

There is as yet no trace today of the missing aircraft.

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 23, 2019