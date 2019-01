Undarleg Twitter-færsla Salah vekur athygli – Hvað á hann við?

Mohamed Salah, leikmaður Liverpool, hefur verið frábær á þessu tímabili líkt og á því síðasta.

Salah er einn allra mikilvægasti leikmaður Liverpool en liðið treystir mikið á hans mörk.

Nú er Egyptinn í umræðunni eftir undarlegt tíst sem hann lét inn á Twitter-síðu sína í dag.

Fólk reynir að átta sig á því hvað Salah er að segja en hann ætlar sér einhverja stóra hluti árið 2019

Hann ætlar að koma sér í einhvern veginn samband á þessu ári en annars er mjög erfitt að skilja hvað hann á við.

Dæmi nú hver fyrir sig!

2019 Resolution: Time to get in touch, for real.

— Mohamed Salah (@MoSalah) 22 January 2019