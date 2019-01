Lineker óánægður með færslu Ronaldo: Ekki rétti dagurinn fyrir þetta tíst

Það er óttast að framherjinn Emiliano Sala sé látinn en hann skrifaði nýlega undir samning við Cardiff City.

Sala ferðaðist með lítilli flugvél til Cardiff í gærkvöldi en hún virðist hafa horfið og er óvitað hvað hefur gerst.

Lögreglan er hætt að leita að vélinni þar til á morgun en leit stóð yfir í allan dag sem bar engan árangur.

Gary Lineker, fyrrum leikmaður Tottenham og enska landsliðsins, er óánægður með stórstjörnuna Cristiano Ronaldo.

Ronaldo setti inn tíst í dag þar sem hann er brosandi sitjandi um borð í flugvél.

,,Þetta er ekki rétti dagurinn fyrir þetta tíst. Svo sannarlega ekki,“ skrifaði Lineker og birti færslu Ronaldo.

Fólk um allan heim hefur sent kveðjur á Sala en óttast er að hann og flugmaðurinn David Henderson séu látnir.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0

— Gary Lineker (@GaryLineker) 22 January 2019