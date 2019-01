Sjáðu atvikið: Nuno hljóp inná völlinn til að fagna og fékk rautt

Nuno Santo, stjóri Wolves í ensku úrvalsdeildinni, missti sig í dag er hans menn mættu Leicester City.

Það var boðið upp á frábæran fyrsta leik í dag en Wolves hafði betur gegn Leicester 4-3 á heimavelli.

Sigurmark Wolves skoraði Diogo Jota á 93. mínútu leiksins en Leicester jafnaði í 3-3 á 87. mínútu.

Jota skoraði þrennu í sigri Wolves og var Nuno gríðarlega ánægður með sinn mann í leikslok.

Portúgalinn hljóp inná völlinn til að fagna með sínum mönnum og fékk í kjölfarið rautt spjald.

Atvikið má sjá hér.

Nuno Santo sent off for these celebrations at the end is an absolute joke.

They’ll be banning players for scoring last minute winners soon. pic.twitter.com/IVI8sU03H0

— DANIEL. (@MAYERMUFC) 19 January 2019