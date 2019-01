,,Nýr Sala er mættur“ – Cardiff keypti framherja á metupphæð

Cardiff City hefur fest kaup á framherjanum Emiliano Sala en þetta staðfesti félagið í kvöld.

Um er að ræða 28 ára gamlan framherja en Cardiff borgar metupphæð fyrir leikmanninn.

Sala spilaði með Nantes í fjögur ár en hann kom til félagsins frá Bordeaux árið 2015.

Hann skoraði 42 deildarmörk í 117 leikjum en hefur verið mjög heitur fyrir framan markið á tímabilinu.

Sala er Argentínumaður og mun nú reyna að hjálpa Cardiff að halda sér í deild þeirra bestu.

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB

— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) 19 January 2019