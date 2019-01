Sjáðu myndirnar: Lenti í hræðilegu bílslysi eftir leik í enska bikarnum

Sjónvarpsmaðurinn Jake Humphrey getur þakkað fyrir það að vera á lífi í dag eftir bílslys sem átti sér stað í gær.

Humphrey starfar fyrir BT Sport og sá um að ræða leik Blackburn og Newcastle í enska bikarnum í gær.

Á heimleið sinni klessti hann bifreið sína hressilega en óvíst er hvað nákvæmlega átti sér stað.

Humphrey sendi fólki kveðjur á Twitter síðu sinni þar sem hann segir að meiðsli hans séu ekki alvarleg eftir áreksturinn.

Hann var einn í bílnum þegar áreksturinn átti sér stað en bifreið hans er í mjög slæmu standi.

Rather eventful journey home from Blackburn last night. Thankfully only a few bumps and bruises.🤕

I just want to call out the Lincolnshire Police, the brilliant local fire service…and the lovely family in East Heckington who got the kettle on❤️. All great, kind folk. Thanks x pic.twitter.com/ezEP6mZyJS

— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 16 January 2019