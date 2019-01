Martröð Tottenham: Þetta eru leikirnir sem Kane gæti misst af

Harry Kane, sóknarmaður og besti leikmaður Tottenham gæti misst af næstu sjö leikjum liðsins vegna meiðsla á ökkla.

Kane meiddist í tapi liðsins gegn Manchester United á sunnudag en meiðsli á ökkla koma reglulega upp hjá honum.

Tottenham má illa við því að missa Kane út en Heung-Min Son missir einnig af næstu leikjum. Hann er að taka þátt í Asíu leikunum.

Fernando Llorente er því eini sóknarmaður liðsins þessa stundina, auk Vincent Jansen sem hefur ekki spilað sekúndu á þessari leiktíð.

Mauricio Pochettino gæti farið fram á það að Tottenham versli sér framherja á allra næstu dögum til að þétta raðirnar.

Leikirnir sem Kane gæti misst af:

Fulham vs Tottenham

Chelsea vs Tottenham

Crystal Palace vs Tottenham

Tottenham vs Watford

Tottenham vs Newcastle

Tottenham vs Leicester

Tottenham vs Borussia Dortmund