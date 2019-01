De Gea birti fallega kveðju: Við munum sakna þín

Petr Cech, markvörður Arsenal, gaf það út fyrr í dag að hann væri að leggja skóna á hilluna.

Cech hefur lengi verið markvörður í ensku úrvalsdeildinni, fyrst með Chelsea og svo Arsenal.

Cech var lengi talinn einn öflugasti markvörður deildarinnar er hann var hjá Chelsea og vann ófáa titla.

Það eru margir sem munu sakna Cech og þar á meðal kollegi hans hjá Mancheskter United, David de Gea.

De Gea setti inn færslu á Twitter í kvöld þar sem hann segir að Cech verði sárt saknað í markinu.

Spánverjinn birti einnig mynd af markmannstreyju Cech sem hann hefur fengið eftir að hafa mætt Tékkanum.

Færsluna má sjá hér.

I keep with great affection @petrcech shirt. Without a doubt one of the best keepers in the history of the @premierleague. We’ll miss you!! pic.twitter.com/qFesJAZoFD

— David de Gea (@D_DeGea) 15 January 2019