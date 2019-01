Stuðningsmenn ánægðir með Lindelof – Sjáðu hvað hann gerði eftir aukaspyrnu Eriksen

Victor Lindelof, leikmaður Manchester United, átti góðan leik í gær er liðið mætti Tottenham.

Lindelof byrjaði feril sinn á Old Trafford ansi illa en hefur verið að taka við sér undanfarnar vikur.

Hann er nú fyrstur á blað í hjarta varnarinnar hjá United og virðist vera í uppáhaldi hjá Ole Gunnar Solskjær.

United vann Tottenham 1-0 í ensku úrvalsdeildinni í gær en Tottenham fékk færin til að jafna metin í síðari hálfleik.

Þetta var hálfgert stríð fyrir varnarmenn United á köflum sem náðu þó að lokum að halda markinu hreinu.

Stuðningsmenn United eru ánægðir með það sem Lindelof gerði eftir aukaspyrnu Christian Eriksen í síðari hálfleik.

Aukaspyrna Eriksen fór framhjá markinu og fagnaði Svíinn því innilega. Ástríðan svo sannarlega til staðar.

Myndband af atvikinu má sjá hér.

i love this reaction by lindelof.

only defender will understand his celebration. defender squad. 😎😎😎

pic.twitter.com/kz4NZvJyhs

— Davesaves_izone (@joongDEGEA) 13 January 2019