Özil sendi stuðningsmönnum Arsenal skilaboð

Mesut Özil, leikmaður Arsenal á Englandi, var ekki í leikmannahópi liðsins gegn West Ham um helgina.

Özil hefur verið inn og út úr liði Arsenal á tímabilinu og virðist alls ekki eiga fast sæti í liði Unai Emery.

Þjóðverjinn er heill heilsu en þrátt fyrir það þá var ekki pláss fyrir hann á bekknum í 1-0 tapi.

Emery er töluvert gagnrýndur fyrir þá ákvörðun en Özil þykir vera mest skapandi leikmaður liðsins.

Miðjumaðurinn sendi stuðningsmönnum Arsenal skilaboð í dag en hann setti inn færslu á Twitter.

,,Sama hvað … Leggðu þig fram,“ skrifaði Özil á Twitter og birti mynd af sér á æfingasvæðinu.

No matter what … put in the work 💪🏼 #M1Ö #YaGunnersYa @Arsenal pic.twitter.com/deLxWVaUlt

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 14 January 2019