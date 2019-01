David Wagner hættur með Huddersfield

David Wagner hefur yfirgefið lið Huddersfield í ensku úrvalsdeildinni. Þetta var staðfest nú rétt í þessu.

Það hefur verið heitt undir Wagner síðustu vikur en gengi Huddersfield hefur verið mjög slæmt á tímabilinu.

Liðið situr á botni úrvalsdeildarinnar með aðeins 11 stig þegar 22 umferðir eru búnar.

Huddersfield er heilum átta stigum frá öruggu sæti eftir markalaust jafntefli við Cardiff um helgina.

Wagner tók við Huddersfield árið 2015 og kom þeim upp í efstu deild. Hann mun nú róa á önnur mið.

Samkvæmt tilkynningu Huddersfield þá var um sameiginlega ákvörðun að ræða.

📝 David Wagner has departed his role as Head Coach of #htafc by mutual consent.

The 47-year-old leaves Town after detailed discussions with the Board of Directors, with both parties agreeing this is the correct move for the future of the Club.

➡️ https://t.co/dDWWOpY9HY (AT) pic.twitter.com/BkeAcalGuJ

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 14 January 2019