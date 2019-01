Talaði um Liverpool sem ‘meistarana’ – Kallað eftir því að hann verði rekinn

Það eru ófáir knattspyrnuaðdáendur sem fylgjast með sjónvarpsþættinum Match of the Day sem er á dagskrá um helgar í Englandi.

Í þessum skemmtilega þætti er skoðað helstu atvik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og er farið yfir hvern leik fyrir sig.

Nú er kallað eftir því að lýsandinn Jonathan Pearce verði rekinn en hann sá um að fjalla um leik Brighton og Liverpool í gær.

Pearce lýsti leiknum í beinni fyrir the BBC og var harðlega gagnrýndur á samskiptamiðlum eftir að Liverpool hafði komist í 1-0.

,,Er lið Chris Hughton með næg gæði til að koma til baka gegn meisturunum?“ sagði Pearce.

Pearce er augljóslega gagnrýndur fyrir að kalla Liverpool ‘meistara’ en Manchester City á þann heiður þessa stundina.

Liverpool er með gott forskot á toppi deildarinnar en það er nóg eftir af tímabilinu og er ekki við hæfi að fagna enn.

Nah man the BBC can’t disrespect us like that unless he said the word elect exactly after he can’t be in a job disrespecting us like that — MCFC 1894 ⛓ (@ManCityArmy1894) 12 January 2019

Pretty sure I just heard Jonathan Pearce call Liverpool the champions, have they won it already @GaryLineker? #MOTD 🤔 — Geoff Duxbury (@GeoffDux) 12 January 2019

Jonathan Pearce calling Liverpool the defending champions on Match of the Day 🤔. Talk about jinxing it — Warren Sauvage (@wsauv) 13 January 2019

Well we know exactly what the BBC want to happen in May… Horribly unprofessional broadcaster, Jonathan Pearce continues to come across as incredibly ignorant in commentary https://t.co/ZimH0DoDfx — Chris.AFC93 (@chrissy1893) 12 January 2019

The absolute state of Jonathan Pearce on #motd. Practically begging for #LFC to lose on the commentary. — Paul Nolan (@paulnolansound) 12 January 2019