Sjáðu De Gea bjarga United í kvöld – Nokkrar frábærar vörslur

David de Gea var stórkostlegur í dag er lið Manchester United vann Tottenham 1-0 á Wembley.

De Gea varði heil 11 skot í leiknum sem er það mesta sem hefur sést á þessu tímabili í úrvalsdeildinni.

Hann var að sjálfsögðu valinn maður leiksins eftir frammistöðuna og fékk tíu í einkunn frá flestum vefmiðlum.

Tottenham átti alls 21 marktilraun í leiknum og fóru 11 af þeim á markið. De Gea varði öll þau skot.

Hér fyrir neðan má sjá brot af því besta í kvöld.

Dave Saves 🙏 Best Goal Keeper in the World!!!! #mufc #degea pic.twitter.com/Zoipa6dJjG

— americanreddevils (@usareddevils) 13 January 2019