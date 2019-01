Sjáðu atvikið: Átti Pogba að fá beint rautt?

Stuðningsmenn Tottenham á Englandi eru ósáttir þessa stundina eftir leik gegn Manchester United.

United mætti sterkt til leiks á Wembley og fagnaði að lokum sigri með einu marki gegn engu.

Marcus Rashford skoraði eina mark leiksins en hann gerði það undir lok fyrri hálfleiks eftir sendingu Paul Pogba.

Menn tala nú um það að Pogba hafi átt að fá beint rautt spjald þegar 13 mínútur voru eftir af leiknum.

Pogba fór þá ansi hátt með sólann í Dele Alli, leikmann Tottenham, sem lá sárþjáður eftir í grasinu.

Pogba fékk gult spjald fyrir brotið en sumir tala um að spjaldið hafi átt að vera rautt.

Dæmi nú hver fyrir sig.

should this tackle have been a red for pogba 👀 pic.twitter.com/0ktnMUlSnW

— connor (@hiFletch) 13 January 2019