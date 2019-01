Messi sá fyrsti til að skora 400 mörk

Lionel Messi varð í dag fyrsti leikmaðurinn í sögunn til að skora 400 mörk í spænsku úrvalsdeildinni.

Messi er af mörgum talinn besti leikmaður heims og tala sumir um hann sem besta leikmann allra tíma.

Hann var í eldlínunni með Barcelona í dag og skoraði annað mark liðsins í leik gegn Eibar.

Luis Suarez kom heimamönnum í Barcelona yfir í fyrri hálfleik áður en Messi bætti við öðru í þeim síðari.

Messi hefur nú skorað 400 deildarmörk í spænsku deildinni í 434 leikjum sem er stórkostlegur árangur.

Lionel Messi has become the first player to score 400 goals in La Liga 🐐 pic.twitter.com/rGHQQZHj2C

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 13 January 2019