Enginn varið eins mikið og De Gea í kvöld

Manchester United vann sterkan sigur í ensku úrvalsdeildinni í dag er liðið mætti Tottenham.

United mætti á Wembley og tók þrjú stig en Marcus Rashford gerði eina mark leiksins í fyrri hálfleik.

Það er þó ekki hægt að segja að Tottenham hafi ekki fengið færi í leiknum til að jafna metin og jafnvel komast yfir.

Tottenham átti alls 21 marktilraun í leiknum og fóru 11 af þeim skotum á markið.

David de Gea, markvörður United, átti algjöran stórleik en hann varði 11 skot sem er met í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili.

De Gea er af mörgum talinn besti markvörður heims og sannaði af hverju í leik kvöldsins.

David De Gea made 11 saves against Spurs, the most saves by a goalkeeper in a single Premier League game this season.

