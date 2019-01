Sjáðu atvikið: Kvaddi eftir góðan sigur á Arsenal

Það er útlit fyrir það að framherjinn Marko Arnautovic sé á förum frá West Ham í þessum mánuði.

Peningarnir í Kína heilla marga og hefur umboðsmaður Arnautovic staðfest að hann vilji komast þangað.

West Ham hafnaði 35 milljóna punda tilboði frá Kína á dögunum sem Arnautovic var ósáttur við.

Búist er við að annað tilboð komi á borð West Ham á næstunni og verður því líklega tekið.

Arnautovic spilaði í 1-0 sigri á Arsenal í dag en var tekinn af velli eftir 71 mínútu í síðari hálfleik.

Eins og sjá má hér fyrir neðan kvaddi hann stuðningsmenn eftir að hafa yfirgefið völlinn.

👋 – Waving goodbye to @WestHamUtd?

Marko Arnautovic’s reaction to being substituted will do nothing to quieten rumours of a potential exit…

Watch the final 15 minutes if West Ham v @Arsenal live on Sky Sports PL now! https://t.co/EqZKQWyvhM pic.twitter.com/SB4gkafQgr

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 January 2019