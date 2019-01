Harðhausinn Huth blæs á lygasögur: ,,Ég fór bara ekki í viðtöl og grenjaði um það“

Rotbert Huth fyrrum varnarmaður Leicester er hættur í fótbolta en hann ákvað þetta síðasta sumar.

Huth hafði hins vegar aldrei greint frá ákvörðun sinni en hann er 34 ára gamall og er frá Þýskalandi.

Huth kom til Englands fyrir 17 árum þegar Chelsea fékk hann til félagsins.

Huth lék svo lengi vel með Middlesbrough og Stoke. Árið 2015 samdi hann svo við Leicester.

Á hans fyrsta tímabili með Leicester varð liðið enskur meistari, sögulegt afrek.

Sögur voru á kreiki um að Huth væri að semja við Derby, hann drap þær í fæðingu. ,,Þetta gæti ekki verið fjær sannleikanum,“ skrifaði Huth.

,,Ég er hættur, ég bara ekki farið í viðtal og vælt um það.“

This literally couldn't be less true. Ive retired! (I just haven't done an interview and cried about it) https://t.co/tLfHslQH2q

— robert huth (@robert_huth) January 11, 2019