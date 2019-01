Lélegur stuðningur við City vekur athygli: City og tómur völlur eru samheiti

Stuðningsmenn Manchester United eru oftar enn ekki aðeins of latir við að mæta á völlinn. Það þarf að vera leikur af stærstu stærðargráðu svo að félagið fylli heimavöll sinn.

Svakalegur fjöldi var af auðum sætum þegar City lék fyrir leikinn í undanúrslitum deildarbikarsins í gær.

City vann þar 9-0 sigur á Burton sem er í þriðju efstu deild en ótrúlegur fjöldi af auðum sætum var á vellinum.

,,City og tómur völlur eru samheiti,“ skrifaði einn aðili á Twitter og það á ágætlega við oft á tíðum

City hefur verið eitt besta lið Englands í fjölda ára en kjarni stuðningsmanna mætir alltaf en aðrir koma ekki alltaf.

Stuðningsmenn Manchester United hafa gaman af því og gera iðulega grín af því þegar rætt er um City sem stóra liðið í Manchester. „the city is yours, the city is yourrrsss, 20,000 empty seats, are you fucking sure?“ er sungið á pöllunum.

Gary Lineker gerði grín að mætingunni í gær. ,,City gæti skorað fleiri mörk en eru af áhorfendum í kvöld.“

Myndir frá Ethiad síðan í gær eru hér að neðan.