Sky: Aaron Ramsey fer til Juventus

Aaron Ramsey, leikmaður Arsenal, hefur skrifað undir samning við ítalska stórliðið Juventus.

Sky Sports á Ítalíu fullyrðir þessar fregnir en Ramsey hefur sterklega verið orðaður við félagið undanfarið.

Samkvæmt fregnum verður Ramsey tilkynntur næsta miðvikudag eftir leik Juventus og AC Milan í bikarnum.

Ramsey gengur frítt í raðir Juventus en hann verður samningslaus í sumar og mun ekki krota undir á Emirates.

Blaðamenn á borð við Tancredi Palmeri og Fabrizio Romano fullyrða einnig að hann sé á leið til Ítalíu.

BREAKING: @aaronramsey set to join @juventusfcen in June at the end of his @Arsenal contract, according to Sky in Italy. #SSN pic.twitter.com/CD5E4dSvDT

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 9 January 2019