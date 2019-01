Maðurinn sem skoraði fallegasta markið á HM mættur í Bayern

Benjamin Pavard varnarmaður Stutgart mun í sumar ganga í raðir FC Bayern. Þetta hefur félagið staðfest.

Pavard varð frægur síðasta sumar þegar hann lék stórt hlutverk í sigri Frakklands á HM.

Hann hefur verið orðaður við mörg lið en Bayern hefur nú tryggt sér starfskrafta hans.

Bayern ætlar að hreinsa til í liði sínu næsta sumar en Arjen Robben, Franck Ribery og fleiri eru að komast á aldur.

Pavard skoraði fallegasta markið á HM í sumar en markið kom gegn Argentínu, það má sjá hér að neðan.

🗣️ @Brazzo: "I can confirm that Benjamin Pavard will join us on a five-year deal from 1st July 2019." pic.twitter.com/jiJo1E4wsG

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 9, 2019