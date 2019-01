Knattspyrnuáhugafólk fagnar: Verið að vinna aðra þáttaröð um Sunderland

Sunderland vann 4-0 sigur á U21 árs liði Newcastle í Checkatrade bikarnum í gær en leikið var á Leikvangi ljósins í Norður Englandi. Þarna er um að ræða svakalega erkifjendur, hatur er á milli félaganna. Á leiknn voru mættir 16 þúsund stuðningsmenn og voru mikil læti á vellinum þegar Sunderland vann granna sína. Mögnuð mæting miðað við varalið.

Sunderland er á vondum stað í dag, miðað við stærð félagsins. Sunderland er í þriðju efstu deild, eftir að hafa fallið niður um deild, tvö ár í röð. Newcastle er hins vegar í ensku úrvalsdeildinni, þar er liðið í fallbaráttu.

Sunderland hefur mikið verið í umræðunni eftir að heimildarþættir um félagið fóru í sýningu á Netflix. Þar var félaginu fylgt eftir á síðustu leiktíð þegar það féll úr næst efstu deild.

Stuðningsmenn Newcastle hafa gaman af óförum Newcastle og sunu í gær. ,,Við sáum ykkur grenja á Netflix.“

Þættirnir hafa vakið gríðarlega athygli og nú hefur verið staðfest að verið sé að mynda aðra þátttaröð. Ekki er þó öruggt um að Netflix sýni þá þætti.

433.is mælir með því fyrir alla sem hafa áhuga á knattspyrnu að kíkja á þættina um Sunderland á Netflix.

“We are filming the second series.”

“It will be about fans and city, but it will be more about the owners this year.”

Exec Producer of ‘Sunderland Till I Die’ confirms a new series is being filmed.

Great news for all #SAFC fans 👏

