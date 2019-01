Í annað skiptið sem Guardiola vinnur 9-0

Manchester City vann sannfærandi sigur í enska deildarbikarnum í kvöld er liðið mætti Burton Albion.

Pep Guardiola og félagar eru á leið í úrslitaleik keppninnar eftir 9-0 sigur á heimavelli.

Burton átti aldrei roð í City í leiknum en þetta er í annað sinn sem Guardiola vinnur leik 9-0 á ferlinum.

Hann stýrði einnig liði Barcelona árið 2011 og fagnaði sannfærandi 9-0 sigri gegn smáliði Hospitalet í bikarnum.

Christian Tello, Isaac Cuenca og Thiago skoruðu allir tvennu í þeim leik. Xavi, Pedro og Andres Iniesta komust einnig á blað.

👏Pep Guardiola has equalled his biggest ever win as a head coach. Also won 9-0 as @FCBarcelona Head Coach in December 2011 against Hospitalet 👏 pic.twitter.com/fTVjL1vNvz

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 9 January 2019