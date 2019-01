Salah sá besti í Afríku annað árið í röð

Mohamed Salah var í kvöld kjörinn besti knattspyrnumaður Afríku annað árið í röð, þessi magnaði leikmaður Liverpool var frábær árið 2018.

Saga Salah hjá Liverpool hefur verið góð, hann hefur raðað inn mörkum og vonast nú eftir sínum fyrsta titli með liðinu.

Salah var nálægt því að hjálpa Liverpool að vinna Meistaradeildina en datt á öxl sína í úrslitaleiknum og fór meiddur af velli.

Salah raðaði inn mörkum fyrir Liverpool en var hálf meiddur þegar Egyptaland tók þátt á HM í Rússlandi.

BACK TO BACK 🇪🇬👑

Mo Salah has been named CAF African Player of the Year for the second year in a row 🔥 pic.twitter.com/76SMEtmydZ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 8, 2019