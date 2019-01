Chelsea að kaupa tvo miðjumenn

Chelsea er að ganga frá kaupum á tveimur miðjumönnum samkvæmt því sem Sky Sports segir frá.

Nicolo Barella sem er fæddur árið 1997 og leikur með Cagliari er á leið til félagsins.

Hann er ítalskur landsliðsmaður sem spilaði sína fyrstu landsleiki á síðasta ári.

Þá er sagt að Leandro Paredes miðjumaður Zenit í Rússlandi sé á leið til félagsins en hann er 24 ára.

Hann er landsliðsmaður Argentínu en Cesc Fabregas er að fara frá félaginu.

