Sjáðu þegar Owen og McAteer fóru að slást í bumbubolta um helgina

Michael Owen og Jason McAteer fyrrum samherjar í Liverpool voru í harkalegum deilum um helgina.

UM var að ræða atburð sem heitir Star Sixes en þangað mæta gamlar keppur og spila fyrir þjóð sína.

Owen og McAteer léku saman hjá Liverpool frá 1996 til ársins 1999 en allt sauð upp úr um helgina.

Þeir félagar tókust á og spörkuðu í hvorn annan en McAteer var rekinn af velli fyrir hegðun sína.

Í liði England voru nokkrir góðir einstaklingar með Owen en þar má nefna Joe Cole og Darren Bent.

Atvikið má sjá hér að neðan.

RT SoccerAM: Michael Owen and Jason McAteer going at each other in Star Sixes is GREAT Sunday night viewing 😲 pic.twitter.com/9Gr2AJYVKI

— EntyTech (@Entytech) January 7, 2019