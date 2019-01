Fékk loksins tækifæri með Liverpool í kvöld – Mikið gagnrýndur

Simon Mignolet fékk tækifæri hjá Liverpool í kvöld er liðið mætti Wolves í enska bikarnum.

Mignolet hefur þurft að sætta sig við bekkjarsetu á þessu tímabili sem og á síðustu leiktíð.

Loris Karius var markvörður númer eitt á síðasta tímabili en Alisson Becker er aðalmarkvörðurinn í dag.

Mignolet fékk þó sénsinn gegn Wolves í kvöld en Liverpool tapaði leiknum 2-1 á Molineaux.

Stuðningsmenn Liverpool voru ósáttir við Mignolet í kvöld og kenndu honum að hluta til um bæði mörk Wolves.

Í fyrra markinu var talað um að Mignolet hafi ekki mætt út nógu snemma og í því síðara er hann gagnrýndur fyrir að verja ekki langskot Raul Jimenez.

No idea what Milner was doing, or Mignolet being glued to his line — Kieran Dooley (@KieranDooley_) 7 January 2019

I see Mignolet is still tethered to his line. Make it even easier for him why don’t you Simon? — Rich Sumner (@RichSumner) 7 January 2019

Mignolet get out to him quicker ffs!!! — Tapiwa Sakaike (@Tapiwa_Sakaike) 7 January 2019

Why didn’t Mignolet move…? He just stood there and waited for Jiminez to come to him and take all the time in the world. — Ismail (@thehalfspaces) 7 January 2019

What’s the point in playing Mignolet at this stage.. rest Alisson sure but just give a kid a chance — Matt L (@CardyMatt) 7 January 2019

Þá er ég búinn að sjá nóg af Mignolet fyrir árið 2019. — Henrý (@henrythor) 7 January 2019

Live scenes of Simon Mignolet… pic.twitter.com/QQ6nwhUpUm — 101 Great Goals (@101greatgoals) 7 January 2019

Mignolet beaten twice at his near post there. Am I being too harsh? — LFCZA 🇿🇦 (@LFCZA) 7 January 2019

Waiting to hear reports of Simon Mignolet having concussion. — Paddy Power (@paddypower) 7 January 2019

The old days are back … mignolet conceding two goals from two shots on target — Brian Durand (@BrianDurand56) 7 January 2019

So typical of Mignolet. Absolute shite. — Sai (@TheEngancheRole) 7 January 2019