Sjáðu ótrúlega sendingu Messi í kvöld

Það eru margir sammála um það að Lionel Messi sé besti knattspyrnumaður heims í dag.

Messi spilar með Barcelona á Spáni og hefur undanfarin ár verið nær óstöðvandi í deildinni.

Hann spilaði með liðinu gegn Getafe í kvöld en nú er staðan 2-1 fyrir gestunum í Barcelona.

Messi skoraði fyrra mark Börsunga í leiknum áður en Luis Suarez bætti við öðru.

Messi bauð upp á stórkostleg tilþrif í leiknum en hann átti þá töfrasendingu á liðsfélaga sinn.

Það eru ekki margir leikmenn sem eru með gæðin í að framkvæma svona sendingu og hvað þá að sjá hana heppnast.

Orð eru óþörf!

We live in the same time as Lionel Messi. What a bunch of lucky bastards we are. pic.twitter.com/qikkrjsFxp

— FootballJOE (@FootballJOE) 6 January 2019