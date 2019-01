Var byrjaður að hlaupa að boltanum til að taka vítið – Sjáðu hvað gerðist næst

Myndbandstæknin VAR verður notuð í ensku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð en það hefur verið staðfest.

VAR hefur verið notað í enska bikarnum á tímabilinu og var til að mynda til taks í leik Burnley og Burton í dag.

Þar átti sér stað ansi undarlegt atvik er Matej Vydra var við það að taka vítaspyrnu fyrir heimamenn í Burnley.

Það var allt klárt og var Vydra byrjaður að hlaupa að boltanum er dómari leiksins stöðvaði hann.

Aðstoðardómari leiksins flaggaði þá rangstöðu en það benti ekkert til þess að vítaspyrnudóminum yrði breytt.

Athyglisvert eins og má sjá hér fyrir neðan.

Trust VAR to go against us… just as Vydra is about to step up and smash it home 🙈🤣 #twitterclarets #BURBAR #FACupThirdRound pic.twitter.com/sLoWwsz4G5

— Andy Hakin (@Shakey20188) 5 January 2019