Sjáðu myndirnar: Grét er hann yfirgaf Stamford Bridge í síðasta sinn

Cesc Fabregas spilaði að öllum líkindum sinn síðasta leik fyrir Chelsea í dag en hann er á förum.

Fabregas byrjaði hjá Chelsea og bar fyrirliðabandið er liðið vann 2-0 sigur á Nottingham Forest í enska bikarnum.

Fabregas er vinsæll á Stamford Bridge en hann hefði viljað kveðja betur. Hann klikkaði á vítaspyrnu í fyrri hálfleik.

Honum var skipt útaf í síðari hálfleik og átti Spánverjinn í erfiðleikum með að stöðva tárin.

Fabregas kvaddi stuðningsmenn Chelsea nokkuð augljóslega en hann veifaði bless og fengu nokkur tár að falla.

Fabregas er líklega á leið í frönsku úrvalsdeildina en Monaco er sagt vera að tryggja sér hans þjónustu.

Myndir af þessu má sjá hér.

