Alderweireld kostar 25 milljónir punda næsta sumar – Spurs búið að virkja klásúluna

Tottenham hefur virkjað klásúlu í samningi sínum við Toby Alderweireld og er hann nú samningsbundinn til sumarsins 2020.

Ef Spurs hefði ekki gert þetta hefði Alderweireld geta farið frítt frá Tottenham í janúar.

Með þessu er hins vegar hægt a kaupa þennan öfluga miðvörð frá Tottenham á 25 milljónir punda næsta sumar.

Alderweireld hefur ekki viljað skrifa undir nýjan samning við Tottenham, hann vill hærri laun en félagið er tilbúið að greiða.

Alderweireld hefur verið sterklega orðaður við Manchester United og þangað gæti hann farið næsta sumar.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2019