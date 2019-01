Dortmund elskar að selja leikmenn: Hafa fengið meira en 400 milljónir punda á þremur árum

Borussia Dortmund í Þýskalandi seldi í gær Christian Pulisic til Chelsea á 58 milljónir punda. Hann gengur formlega í raðir félagsins næsta sumar.

Dortmund hefur á síðustu árum selt mikið af heimsklassa leikmönnum og fengið góðar upphæðir í kassa sinn.

Dortmund hefur á síðustu þremur leiktíðum selt leikmenn fyrir meira en 400 milljónir punda.

Hæsta verðið fékk Dortmund sumarið 2017 þegar Barcelona borgaði 135,5 milljónir punda fyrir Ousmane Dembele.

Hér að neðan má sjá sölu Dortmund á síðustu þremur leiktíðum.

2016-17

Mkhitaryan til Man Utd £25m

Hummels til Bayern £30m

Gundogan til Man City £20m

Blaszczykowski til Wolfsburg £4.2m

2017-18

Dembele til Barcelona £135.5m

Aubameyang til Arsenal £56m

Ginter til Monchengladbach £14.9m

Mor til Celta Vigo for £13m

Bender til Bayer Leverkusen for £13.5m

Ramos til Granada for £4.5m

2018-19

Pulisic til Chelsea for £58m

Sokratis til Arsenal for £16m

Yarmolenko til West Ham for £17.5m

Merino til Real Sociedad for £10m

Castro til Stuttgart for £6m