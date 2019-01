Pogba bestur í desember

Paul Pogba stóð sig ansi vel með Manchester United í desember og þá sérstaklega í síðustu þremur leikjum liðsins.

Pogba var fyrr á tímabilinu harðlega gagnrýndur fyrir frammistöðu sína undir stjórn Jose Mourinho.

Mourinho var svo rekinn í desember og tók Ole Gunnar Solskjær við. Pogba hefur litið mun betur út eftir þau skipti.

Hann hefur lagt upp þrjú og skorað fjögur mörk í aðeins þremur leikjum gegn Cardiff, Huddersfield og Bournemouth.

Frakkinn var í dag valinn leikmaður mánaðarins hjá United í fyrsta sinn á leiktíðinni.

Pogba verður í eldlínunni í kvöld er United heimsækir Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.

👋 Say hello to our #MUFC Player of the Month for December: @PaulPogba! 🥇 pic.twitter.com/uYy8tL5SWG

— Manchester United (@ManUtd) 2 January 2019