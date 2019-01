Stuðningsmenn Sunderland eru ótrúlegir – Þvílíkur fjöldi ferðaðist með liðinu í dag

10,994 áhorfendur voru mættir á leik Blackpool og Sunderland í þriðju efstu deild á Englandi í dag.

Hið óvenjulega var hins vegar að 7,804 af þeim komu frá Sunderland. Það gerist nánast aldrei að gestirnir eigi fleiri áhorfendur en heimaleiðið.

Sunderland er stórt félag sem verið hefur í krísu en stuðningsmenn félagsins halda áfram að styðja við liðið.

Sunderland er í góðri stöðu til að komast aftur upp í Championship deildina en stuðningsmenn félagsins munu halda áfram að styðja það.

Þáttaröð um Sunderland á Netflix hefur vakið gríðarlega athygli en hún fjallar um síðustu leiktíð.

10,994 watched Blackpool vs Sunderland on New Year's Day.

7,804 of them were away fans.

Unreal support. pic.twitter.com/Jpn0P3GG3N

— bet365 (@bet365) January 1, 2019