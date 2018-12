Ronaldo tókst ekki að skora 50 mörk – Ekki gerst í mörg ár

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, skoraði tvennu í gær er liðið vann 2-1 sigur á Sampdoria.

Ronaldo hefur verið mjög heitur fyrir framan markið undanfarnar vikur þrátt fyrir kannski hæga byrjun á Ítalíu.

Hann gekk í raðir Juventus frá Real Madrid í sumar og er með 14 deildarmörk í 19 leikjum.

Ronaldo spilaði sinn síðasta leik á árinu í gær en honum tókst að skora 49 mörk í öllum keppnum árið 2018.

Það er í fyrsta sinn frá árinu 2010 sem Ronaldo tekst ekki að skora 50 mörk eða fleiri.

Ronaldo skoraði 53 mörk árið 2017 en hans besta ár var 2013 er hann gerði heil 69 mörk.

