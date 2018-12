Pogba búinn að skora fleiri mörk undir stjórn Solskjær en Mourinho

Paul Pogba er mjög heitur fyrir framan markið þessa dagana en hann leikur með Manchester United.

Pogba var ekki upp á sitt besta fyrr á tímabilinu er Jose Mourinho var stjóri United. Hann var rekinn á dögunum.

Pogba tókst aðeins að skora þrjú mörk í 14 deildarleikjum undir Mourinho og þau komu öll úr vítaspyrnum.

Samband Pogba og Mourinho var ekki gott og er Frakkinn nú að sýna öllum hæfileika sína.

Miðjumaðurinn hefur skorað fleiri mörk í síðustu þremur leikjum undir stjórn Ole Gunnar Solskjær en í 14 leikjum undir Mourinho.

Hann skoraði tvennu í 4-1 sigri á Bournemouth í dag og er nú með fjögur mörk í aðeins þremur leikjum.

