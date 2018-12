Manchester United ekki skorað eins mikið á stuttum tíma síðan 2011

Manchester United elskar fátt meira en að skora mörk þessa dagana eftir komu Ole Gunnar Solskjær.

United skoraði fimm gegn Cardiff í fyrsta leik Solskjær og þrjú í öðrum leiknum gegn Huddersfield.

Liðið skoraði svo önnur fjögur mörk í dag er liðið vann öruggan 4-1 heimasigur á Bournemouth.

United hefur því skorað 12 mörk í síðustu þremur deildarleikjum sínum sem hefur ekki gerst frá árinu 2011.

Síðast þegar United skoraði eins mörg mörk á aðeins tíu dögum var Sir Alex Ferguson við stjórnvölin en það gerðist í desember fyrir sjö árum.

Útlitið er því bjart fyrir þá rauðu en liðið mætir Newcastle og Tottenham í næstu tveimur deildarleikjum.

12 – Manchester United have scored 12 goals over the space of three Premier League matches for the first time since December 21-31, 2011. Enjoyment. pic.twitter.com/TjZ0W70HFr

— OptaJoe (@OptaJoe) 30 December 2018