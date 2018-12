Á Kane að fara í leikbann? – Sjáðu leikaraskapinn í gær

Harry Kane, leikmaður Tottenham, gæti verið á leið í tveggja leikja bann eftir atvik sem kom upp í gær.

Kane skoraði fyrir Tottenham í leik gegn Wolves en hann kom sínum mönnum yfir í fyrri hálfleik.

Wolves svaraði hins vegar fyrir sig í síðari hálfleik og vann að lokum frábæran 3-1 sigur á Wembley.

Kane reyndi að blekkja dómara leiksins í gær er hann lét sig detta fyrir utan vítateig Wolves.

Framherjinn fékk gult spjald fyrir dýfu og er nú talað um að knattspyrnusambandið eigi að dæma hann í tveggja leikja bann.

Myndband af atvikinu má sjá hér.

Harry Kane dives gets booked……..Danny Murphy – I don’t think that’s a dive awwwwww fuck up pic.twitter.com/Sv3pKwBsxw

— RAB.A (@angrya1975) 30 December 2018