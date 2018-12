Michael Oliver elskar að dæma víti á Arsenal – Stuðningsmenn reiðir

Michael Oliver sá um að dæma leik Liverpool og Arsenal í dag sem fór fram í ensku úrvalsdeildinni.

Það var boðið upp á markaleik á Anfield en það voru heimamenn sem sáu um að gera þau flest.

Arsenal komst yfir á 11. mínútu leiksins en Liverpool svaraði svo með fimm mörkum og vann 5-1 sigur.

Tvö af mörkum Liverpool voru þó af vítapunktinum en víti voru dæmd á Sokratis og Sead Kolasinac.

Oliver er mikið fyrir það að dæma vítaspyrnur á Arsenal og er tölfræðin ansi athyglisverð.

Oliver hefur dæmt sjö vítaspyrnur á Arsenal í tíu leikjum sem er ansi mikið.

Stuðningsmenn Arsenal eru bálreiðir og voru alls ekki ánægðir með frammistöðu hans í kvöld.

Michael Oliver has awarded seven penalties against Arsenal in the last 10 Premier League games he has officiated. — Orbinho (@Orbinho) 29 December 2018

Michael Oliver has a crazy history with arsenal. Only time he ever helped us was sending off Di Maria at Old Trafford but a broke clock is right twice in a day — Bicentennial Man (@Rackedup10) 29 December 2018

Michael Oliver has been very poor tonight. Played to the crowd. Lovren, Robertson should have booked and #Arsenal should have got a penalty. Inconsistency at its worst. #LIVARS — UTDinUAE (@sethrey1471) 29 December 2018

Convenient Michael Oliver did not see our penalty call but saw the two for Liverpool that noone else did — ∞ (@TheFalseNein) 29 December 2018