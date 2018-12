Sjáðu ótrúlegt atvik á Ítalíu – Sagt að um svindl sé að ræða

Filippo Perucchini er ekki nafn sem margir kannast við en hann leikur með liði Ascoli á Ítalíu.

Berucchini er markvörður númer eitt hjá Ascoli og lék með liðinu í 3-0 tapi gegn Palermo í gær.

Berucchini gerði sig sekan um hörmuleg mistök í leik gærdagsins og skrifast fyrsta mark leiksins algjörlega á hann.

Markvörðurinn sparkaði boltanum í eigið net af stuttu færi er hann reyndi að losna við framherja Palermo.

Nú er talað um að Perucchini hafi reynt að hagræða úrslitum leiksins en ekkert er staðfest að svo stöddu.

Svindl? Dæmi nú hver fyrir sig!

In Serie A, Ascoli’s goalkeeper did this against Palermo. 😂 pic.twitter.com/NeRdREbbjt

