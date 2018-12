Salah verður ekki refsað fyrir dýfuna sína

Enska knattspyrnusambandið mun ekki refsa Mo Salah leikmanni Liverpool fyrir dýfu sína gegn Newcastle í gær.

Liverpool var í engum vandræðum með Newcastle og vann að lokum sannfærandi 4-0 sigur.

Salah skoraði annað mark leiksins úr vítaspyrnu en hann féll sjálfur í teignum og var vítaspyrna dæmd.

Margir vilja þó meina að Salah hafi látið sig detta alltof auðveldlega og að hann hafi blekkt dómarann.

Enska sambandið getur dæmt menn í bann fyrir dýfur en að þessu sinni var ekki talið ástæða til.

Dæmi nú hver fyrir sig.

Absolutely shameful he didn’t get sent off here, Salah could have been genuinely injured pic.twitter.com/Cfbj9EuLLu

— Zack (@CoolbreezeCOYS) 26 December 2018