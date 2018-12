Icardi þrumaði boltanum í þverslá úr fyrstu spyrnu leiksins

Inter Milan vann Napoli í stórleik kvöldsins á Ítalíu en aðeins eitt mark var skorað og það gerðu heimamenn.

Lautaro Martinez kom inná sem varamaður seint í síðari hálfleik og tryggði liðinu 1-0 sigur.

Mauro Icardi var ekki langt frá því að koma Inter yfir strax í byrjun leiks á ótrúlegan hátt.

Icardo þrumaði boltanum á markið frá miðju úr upphafsspyrnunni en knötturinn fór í þverslá!

Virkilega skemmtileg tilþrif sem má sjá hér.

Mauro Icardi hits the crossbar right from kick off. pic.twitter.com/gmQDzjwwpV

— Roy Nemer (@RoyNemer) 26 December 2018