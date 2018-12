Fyrrum dómari á Englandi kallar eftir því að Salah verði dæmdur í bann: ,,Þurfum að losna við þennan sjúkdóm“

Mohamed Salah, leikmaður Liverpool, var í umræðunni eftir leik Liverpool og Newcastle í dag.

Salah skoraði annað mark Liverpool í öruggum 4-0 sigri en mark hans kom af vítapunktinum.

Það var Salah sjálfur sem fiskaði vítið en hann er ásakaður um að hafa látið sig detta alltof auðveldlega.

Kallað er eftir því að Salah verði refsað en enska knattspyrnusambandið má skoða atvikið og sjá til hvort um svindl hafi verið að ræða.

Mark Halsey, fyrrum dómari í ensku úrvalsdeildinni, kallar eftir því að Salah verði settur í tveggja leikja bann.

,,Að mínu mati, ef við ætlum að losna við þennan sjúkdóm sem leikaraskapurinn er þá verður Salah að fara í tveggja leikja bann,“ sagði Halsey á Twitter.

Sean Dyche will be spiting feathers watching this tonight, imo if we are going to rid this disease of simulation Salah has to face retrospective action and receive a 2 match Ban https://t.co/7Bs9On4Cuu

— Mark Halsey (@RefereeHalsey) 26 December 2018