Þrír stjórar náðu ekki að skora fimm mörk – Gerðist í fyrsta leik Solskjær

Manchester United hélt veislu á heimavelli Cardiff í dag er liðin áttust við í ensku úrvalsdeildinni.

United var að spila sinn fyrsta leik undir stjórn Ole Gunnar Solskjær sem tók við á dögunum.

Leikmenn United voru í miklu stuði í leik kvöldsins og unnu sannfærandi 5-1 sigur.

Þetta er í fyrsta sinn sem United hefur skorað fimm mörk í deildarleik frá árinu 2013.

Þeir David Moyes, Louis van Gaal og Jose Mourinho hafa þjálfað liðið eftir undanfarin ár en það tókst ekki undir þeirra stjórn.

Það var Sir Alex Ferguson sem náði þeim áfanga árið 2013 í síðasta leik sínum sem stjóri félagsins.

