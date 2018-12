Virði Manchester United aukist um 18 milljarða eftir að Mourinho var rekinn

Manchester United hefur staðfest að Ole Gunnar Solskjær hafi verið ráðinn knattspyrnustjóri liðsins út þessa leiktíð.

Solskjær lék lengi vel með Manchester United og var þá yfirleitt kallaður, morðinginn með barnsandlitið. Í Englandi var Ole Gunnar yfirleitt nefndur sem „The Baby-faced Assassin“, þar var átt við mörk sem hann skoraði iðulega í lok leikja til að ganga frá andstæðingum United

Jose Mourinho var rekinn úr starfi í gær en United ætlar að ráða stjóra til framtíðar, næsta sumar.

Mourinho fékk gríðarlegan stuðning stjórnar félagsins í leikmannakaupum og eyddi hann 369 milljónum punda

Eftir að Mourinho var rekinn úr starfi hefur virði United á mörkuðum hækkað um 120 milljónir punda.

Það eru 18,5 milljarður sem virði United hefur aukist á einum sólarhring.

