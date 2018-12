Fréttamaður elti Mourinho í göngutúr um London í dag – Þetta var svar hans

Manchester United hefur staðfest að Ole Gunnar Solskjær hafi verið ráðinn knattspyrnustjóri liðsins út þessa leiktíð.

Solskjær lék lengi vel með Manchester United og var þá yfirleitt kallaður, morðinginn með barnsandlitið. Í Englandi var Ole Gunnar yfirleitt nefndur sem „The Baby-faced Assassin“, þar var átt við mörk sem hann skoraði iðulega í lok leikja til að ganga frá andstæðingum United

Jose Mourinho var rekinn úr starfi í gær en United ætlar að ráða stjóra til framtíðar, næsta sumar.

Mourinho var fljótur að skella sér til London þar sem fjölskylda hans býr, Mourinho vildi aldrei flytja til Manchester og var alltaf á hóteli þar í borg.

Mourinho fór í göngutúr um stræti Lundúnar í dag og þar voru fréttamenn og ljósmyndarar mættir að elta kauða.

,,Ég hef ekkert að segja, þú þekkir mig,“ sagði Mourinho ítrekað þegar fréttamaður Sky Sports reyndi að spyrja hann um brottreksturinn og framtíðina.

"I have nothing to say. You know me." 🤐

Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.

Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 19, 2018